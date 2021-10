Rouen. Seine-Maritime : ivre et sans permis, il vole du carburant et tente de renverser un policier

Les policiers reçoivent une alerte ce dimanche 4 décembre 2016 vers 9h15: des témoins ont repéré un véhicule suspect boulevard Industriel à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime): ses quatre occupants ont le visage dissimulé par des capuches.

Il fait le plein et repart sans payer

Plusieurs véhicules de la police, ainsi qu'un véhicule banalisé avec des forces de l'ordre en tenue, se rendent sur place et remarquent le véhicule dans une station-service Total Access. Ils mettent en place une surveillance. Un passager de la voiture suspecte fait le plein. Mais, au lieu de payer, il remonte à bord et s'enfuit avec ses complices.

Ils foncent sur un policier

La voiture banalisée se met en travers de leur chemin. Les suspects font mine de s'arrêter. Les policiers en profitent pour descendre et demandent aux quatre occupants de sortir du véhicule. Mais au lieu d'obtempérer, ils accélèrent soudainement et foncent sur l'un des policiers qui doit s'écarter au dernier moment pour éviter la collision. Les fuyards percutent au passage le côté passager de la voiture de police.

De 16 à 21 ans

Une course-poursuite commence. Elle est de courte durée: les suspects sont arrêtés quai Jacques Anquetil, à Rouen. Le conducteur a 21 ans et habite Rouen, ses passagers ont respectivement 16, 18 et 20 ans. Le premier conduisait avec 1,44g d'alcool dans le sang. Ils ont été placés en garde à vue, notamment pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sans permis, conduite en état d'ébriété et grivèlerie de carburant.

