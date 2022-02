Rouen. Rixe devant une discothèque en Normandie : un fusil ou un bout de bois ?

Au sortir de la discothèque "Le Pub" à Rouen (Seine-Maritime), lundi 27 février 2017 vers 5h du matin, une dizaine de personnes sont rassemblées pour manifestement bloquer l'entrée de l'établissement à deux clients. Une rixe éclate et le gérant de la discothèque appelle la police lorsqu'il voit un homme se saisir d'une arme à canon scié et la pointer sur les personnes aux alentours. Un ami du prévenu lui envoie alors un jet de gaz lacrymogène quand il leur demande de partir.

Un bout de bois en forme de fusil

Le vigile de l'établissement confirmera la scène et identifiera le suspect lorsque celui-ci est interpellé par la police. "Ce n'était qu'un bout de bois en forme de fusil pour faire peur, c'était factice..", déclare-t-il. Des témoins clients ou résidant non loin confirmeront qu'il s'agissait bien d'un fusil. Logé chez ses parents, une perquisition est diligentée mais on ne retrouve pas l'arme.

Des actes "irresponsables"

A la barre, le prévenu nie en bloc les déclarations des témoins. Il explique qu'il y a toujours eu de l'agressivité entre clients africains et maghrébins. Il n'a fait que se défendre et "n'est pas un client à problèmes". Il n'a en effet jamais été condamné. Pour les parties civiles des deux victimes menacées, "les explications de l'accusé ne sont pas claires". Le procureur note: "Les actes du prévenu sont irresponsables". Sa défense insiste sur le fait " qu'il n'y a rien qui permet d'établir qu'il s'agit d'une vraie arme ".

Le tribunal le condamne à six mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

