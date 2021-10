Caen. Les Caennais fous de "l'Escape Game"

C'est le nouveau jeu à la mode : "l'Escape Game". 150 lieux de ce type existent en France. À Caen, deux établissements ont ouvert en six mois. Le principe: un groupe enfermé dans une pièce dispose d'une heure pour résoudre une énigme et s'échapper du lieu. Ce jeu se joue en groupe : il faut être au minimum trois. Marc est le gérant de Caen You Escape, situé au 15 Rue de l'Engannerie. Il a ouvert le 21 juin. Cet ancien opticien était en reconversion professionnelle. "J'aimais beaucoup jouer à ce jeu, et il n'y en avait pas à Caen, alors je me suis lancé." Dans son établissement, qui compte deux salles, il a décidé de jouer la carte régionale: "L'histoire se passe en juin 44, lors du D-Day. Suite aux multiples messages codés de Radio Londres, votre groupe de résistants doit intervenir dans un bureau de télécommunication…"

Tous les joueurs au même niveau

Get Out est le dernier "Escape Game" à avoir vu le jour à Caen. Il a ouvert le 11 octobre. Florence et Emmanuelle étaient toutes les deux à la recherche d'un nouveau projet. Elles se sont installées dans les locaux de l'ancien laboratoire d'analyses médicales qui mesure 240m². Trois salles entièrement décorées et meublées ont été aménagées. Deux énigmes sont à résoudre: "la première se passe en 1963, et consiste à empêcher l'attentat du président Kennedy. La seconde a lieu en 1999 à Scotland Yard en Angleterre, où les joueurs doivent retrouver la trace d'un inspecteur qui a disparu alors qu'il enquêtait sur un tueur en série…" Les deux lieux surfent sur la vague et rencontrent un joli succès. Les week-ends et les vacances scolaires affichent un taux de réservation au delà de 80%. Pour Marc, c'est "avant tout le fait de jouer tous ensemble qui plaît". Même son de cloche chez Florence et Emmanuelle: " Il y a la notion de challenge: est-ce que je vais faire mieux que mes amis?" Dernier élément à prendre en compte: "ce n'est pas une activité physique, tous les joueurs, hommes ou femmes, sont au même niveau."

L'énigme, c'est la clé

Mais l'énigme, ce qui fait la force de "l'Escape Game" est aussi sa principale limite. "Une fois que les gens sont venus jouer, ils ne reviennent pas." Les établissements doivent donc impérativement renouveler leurs énigmes sous peine de perdre leur clientèle. Au Caen You Escape, Marc fabrique ses intrigues tout seul. Une nouvelle histoire verra le jour au début de l'année 2017. Tandis que le Get Out est une franchise, et achète donc ses énigmes.

Enfin, un troisième établissement va voir le jour à Mondeville: "Brain", une chaîne rennaise qui commence à s'implanter en dehors de la Bretagne, qui devrait voir le jour au début de l'année 2017.

Pratique. Caen You Escape, 15 Rue de l'Engannerie. Tél. 06 64 98 01 10. Du mardi au dimanche, de 10h à 22h. Get Out, 15 rue Chanoine-Xavier-de-Saint-Pol. Tél. 02.31.23.69.73. Du mardi au samedi, de 9h30 à 21h30, dimanche 9h30-17h.

