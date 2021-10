Etats-Unis: Steve Mnuchin, banquier de Wall Street, nommé au Trésor

Il a aussi confirmé la nomination de Wilbur Ross à la tête du département du Commerce, en charge de la politique industrielle américaine.

Interrogé sur les nominations - qui n'ont pas encore été annoncées officiellement par l'équipe du président élu - M. Mnuchin, 53 ans, a déclaré sur la chaine de télévision CNBC: "nous pouvons (le confirmer). Nous sommes très heureux de travailler pour le président élu et honorés d'avoir été nommés à ces postes". La nomination des deux hommes doit encore être confirmée par le Sénat.

M. Ross est également un banquier qui gère son fonds d'investissement et s'est spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficultés.

Ni l'un ni l'autre n'ont exercé de fonctions politiques précédemment mais ont apporté tôt dans la campagne leur soutien à Donald Trump. Wilbur Ross, 79 ans, avait notamment travaillé avec le magnat de l'immobilier lorsque certains de ses casinos traversaient des difficultés à la fin des années 1980.

Les deux hommes seront notamment chargés de mettre en application la politique économique du président élu qui a promis pendant la campagne présidentielle de revenir sur les accords commerciaux de libre-échange et de garder les emplois industriels aux Etats-Unis. Il veut également réduire la fiscalité sur les entreprises et sur les ménages aux revenus les plus élevés afin d'encourager la consommation, l'investissement et la croissance.

Le ministre du commerce n'est toutefois pas spécifiquement chargé du commerce international, une tâche qui revient au représentant spécial pour le commerce (USTR) qui n'a pas encore été nommé.

A LIRE AUSSI.

Maison Blanche: bataille autour du prochain chef de la diplomatie

Le premier jour de sa présidence, Trump retirera les Etats-Unis d'un accord commercial

Le Premier ministre japonais prêt à faire "confiance" à Donald Trump

Etats-Unis: Trump se veut apaisant, appelle à "ne pas avoir peur"

Maison Blanche: l'ex-maire de New York pressenti pour la diplomatie