Hérouville-Saint-Clair. Près de Caen, un supermarché rouvre dix mois après l'incendie

Un peu plus de dix mois après le 25 janvier 2016 qui vit des flammes ravager une partie du supermarché Simply Market d'Hérouville Saint-Clair (Calvados), le magasin doit rouvrir, mercredi 7 décembre 2016.

Magasin repensé

"Dans notre malheur, nous avons pu repenser la surface de vente et nous avons décidé d'axer notre offre de façon plus importante sur les produits frais avec de nouveaux espaces pour la boucherie-charcuterie, les fruits et légumes, et un espace traiteur", présente Franck Dutil, le directeur.

Les travaux ont débuté en juillet, après plusieurs longues semaines d'expertise. Le supermarché du quartier Lébisey emploie 17 salariés.

