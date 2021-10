Pour cette 30ème édition du Téléthon, qui se déroulera les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016, les bénévoles sont plus mobilisés que jamais. À Rouen (Seine-Maritime), le village s'installera place de la Pucelle, où des étudiants du corps médical (infirmiers, médecins...) mais aussi d'une dizaine de grandes écoles du campus de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) tiendront différents stands.

Plus de 500 bénévoles mobilisés sur le département

"Les jeunes se sont mobilisés en nombre pour récolter des fonds, souligne Georges Salinas, coordinateur du Téléthon en Seine-Maritime. L'an passé, nous avions récolté plus de 2,1 millions d'euros. Ce n'est bien sûr pas la course aux dons mais nous espérons récolter toujours un peu plus pour cette 30ème édition."

"Sur la Seine-Maritime, plus de 500 bénévoles vont gérer quelques 250 points Téléthon, précise Georges Salinas. On peut dire qu'en trente ans, une vraie génération Téléthon a émergé, les Français ont compris l'enjeu de la recherche", se félicite le coordinateur.

Deux jours de concerts et d'animations

Au village Téléthon samedi 3 décembre 2016, les pompiers proposeront des course de joelette (fauteuil roulant tout terrain) à travers la ville, les compagnons du devoir fabriqueront divers objets d'art et l'ISE Normandie proposera une course à pied de 5 kilomètres au départ de la place de la Pucelle à 18h.

Une série de concerts est également programmée :

Vendredi 2 décembre 2016 : Cross Fire (groupe rockl) à 18h30, Les Blue Two (reprise pop en duo guitare et chants) à 19h45, The Mockers (reprises pop et rock) à 20h30.

Cross Fire (groupe rockl) à 18h30, Les Blue Two (reprise pop en duo guitare et chants) à 19h45, The Mockers (reprises pop et rock) à 20h30. Samedi 3 décembre 2016 : No Name (reprise pop et rock) à 14h45, Le Show et The Scorps (rock) à 16h30 et The Edible Toadstool Orchestra (groovie, funn metal) à 19h.

