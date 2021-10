Mont-Saint-Aignan. En Normandie, les idées fusent au Startup Weekend

Vendredi 25 novembre 2016, les 94 participants du Startup Weekend se rencontrent au sein de la NEOMA Business School, école de commerce située à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen (Seine-Maritime). Normandie Web Xperts et l'association Déclic'Entreprendre organisent depuis cinq ans ce concours ouvert à tous : aussi bien étudiants, que professionnels ou demandeurs d'emploi.

54h pour convaincre

Dès la première heure, les porteurs de projets annoncent aux participants leurs idées. Ces derniers tentent alors de convaincre les autres participants de la pertinence de leurs concepts pour les pousser à travailler avec eux. Ainsi se forment les équipes.

Les groupes se lancent alors dans une course contre la montre. Ils ont 54h pour rendre leur projet le plus concret et cohérent possible. Les participants développent leurs idées, encadrés par des professionnels : "Les mentors sont aussi bien des juristes, que des graphistes, développeurs, ou encore des entrepreneurs", explique Nathan Margot de Normandie Web Xperts.

Des projets prometteurs

Le dimanche 27 novembre 2016, c'est l'heure du choix. Les 13 concurrents présentent le fruit de deux jours intensifs de travail. Ils ont quelques minutes pour convaincre le public, mais surtout un jury composé d'investisseurs potentiels et d'experts. Le jury récompense alors les meilleurs projets.

Les 13 équipes proposent des idées innovantes et qui répondent à de réelles demandes : de la salle de sport qui transforme l'énergie de ses adhérents, au camion-laverie, les projets touchent à tous les domaines. Le jury a décerné quatre prix: meilleur pitch, meilleur design, le prix innovation et enfin les grands gagnants du concours.

Scan n'Shop, le grand gagnant

Cette année, le prix principal revient à Scan n 'Shop. Pour Lucas Mauvieux et Maxime Bandry, étudiants en informatique et meneurs du projet, la victoire était inattendue. Leur idée d'une application permettant d'effectuer sa liste de courses depuis son téléphone a été salué par le jury. "Le Startup Weekend nous a permis de nous révéler et nous a conforté dans notre projet", affirment-ils. Pour l'équipe de Scan n'Shop, le Startup Weekend ne constitue que le début d'une longue aventure...

La liste des gagnants

Scan n'shop : liste de courses intelligentes pour smartphones

: liste de courses intelligentes pour smartphones Meetapro , prix de l'innovation : plateforme d'aide à l'orientation et la mise en relation de collégiens, lycéens et étudiants avec des professionnels

, prix de l'innovation : plateforme d'aide à l'orientation et la mise en relation de collégiens, lycéens et étudiants avec des professionnels Wat'Sun , prix du design : stage "pass" entrepreneuriat avec la CCI Seine Mer Normandie

, prix du design : stage "pass" entrepreneuriat avec la CCI Seine Mer Normandie Wikicks, prix du meilleur pitch : vente de baskets sneakers en ligne

