Collision entre un scooteur et un tracteur agricole jeudi soir vers 18h, à Parfondeval près de Mortagne au Perche... l?engin agricole qui sortait d?une petite route n?a pas vu le scooteur ... son pilote, 14 ans, a été grièvement blessé... victime de traumatismes au niveau du thorax et au bassin et d?une fracture ouverte à la jambe l?adolescent à été évacué vers le centre hospitalier d?Alençon ...

