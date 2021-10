Primaire de la droite : participation en hausse à la mi-journée pour le second tour

La bataille de la primaire de la droite et du centre touche à sa fin. Les électeurs de la primaire de la droite départagent ce dimanche 27 novembre 2016, François Fillon, arrivé en tête au premier tour, et Alain Juppé, au second tour d'une compétition dont le vainqueur sera en pole position pour remporter la présidentielle, dans moins de six mois.

Dimanche dernier, François Fillon était arrivé en tête dans l'ensemble des départements normands suivi d'Alain Juppé avec une forte participation.

Participation en hausse à la mi-journée

La participation est encore plus forte ce dimanche 27 novembre 2016 à la mi-journée selon la Haute Autorité de la primaire.

1 270 000 personnes se sont ainsi rendues dans les bureaux de vote, soit de 10 à 15 % de plus qu'au premier tour le week-end dernier.

Au cours de cette journée, les électeurs viennent ainsi confirmer leur vote du premier tour.

D'autres dont le candidat a été éliminé au premier tour, doivent choisir un autre homme.

