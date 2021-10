Caen. Handball : Caen gagne en coupe sans rassurer

Ce déplacement en Coupe contre une équipe de Nationale 2 était censé rassurer les Vikings, (voir https://www.tendanceouest.com/actualite-202765-les-vikings-veulent-se-rassurer-en-coupe.html) ce ne fut pas vraiment le cas. Samedi 26 novembre 2016, Caen (Calvados) n'a gagné que 32-31 contre le Mélantois Handball (Nord), malgré un écart de niveau conséquent. Une victoire certes, mais qui ne peut satisfaire les Vikings qui ont joué à se faire peur contre une équipe de 4e division.

Se reconcentrer sur le championnat

Selon le capitaine Florian Dessertenne "On ne fait pas des Coupes une priorité car c'est toujours une D1 qui gagne, mais ça peut nous remettre en confiance d'affronter des équipes plus faibles." Pas sûr qu'il tienne le même discours après ce match. Quoi qu'il en soit, la réception de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) en Proligue vendredi 2 décembre sera importante pour garder ses distances avec la zone de relégation. La Coupe de France quant à elle reprendra ses droits les 17 et 18 décembre.

