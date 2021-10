Caen. En Normandie, un chien médaillé pour avoir sauvé des vies

En marge de la remise de décorations à cinq militaires du Calvados, vendredi 25 novembre 2016 à Caen, à l'occasion de la Saint-Geneviève, patronne des gendarmes, un chien a reçu la médaille de bronze de la Défense nationale au sein de la caserne Decaen. À la retraite depuis octobre dernier, l'animal a officié pendant huit ans dans les rangs de l'équipe cynophile du Calvados, basée à Evrecy au sud de Caen.

"Je suis très fier pour lui, témoigne Cédric Moulin, maître de chien. C'est une marque de considération de mes chefs, enfin de nos chefs!" Seules treize équipes en France sont dotées d'un Saint-Hubert, l'une des races de chiens aux capacités olfactives les plus reconnues.

Djembé était régulièrement appelé pour retrouver la trace de personnes disparues. "Je me souviens d'une fois, nous cherchions un monsieur de 84 ans depuis 24 heures, et c'est grâce à son flair que nous avons pu le retrouver et quand ce fut le cas, le vieillard lui a mis un coup de canne. C'était un bon moment!" Il intervint également sur des affaires plus délicates comme celle de Lætitia Perrais à Pornic (Loire-Atlantique), pour une fin tragique après plusieurs nuits de travail, sans dormir.

Dans l'équipe cynophile de la gendarmerie du Calvados, Djembé a été remplacé par Jazz depuis quelques semaines. Le Saint-Hubert de 24 mois est déjà prêt à relever de nombreux défis.

