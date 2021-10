Dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 novembre 2016, vers 3 du matin, une patrouille de la Brigade anti-criminalité (BAC) repère aux alentours de minuit un véhicule suspect cours Clémence à Rouen (Seine-Maritime).

Trois patrouilles mobilisées

Les policiers tentent de l'interpeller mais le conducteur refuse de s'arrêter. Roulant à vive allure, il prend la fuite. Trois patrouilles sont alors mobilisées pour le stopper. La voiture remonte le quai Jacques Anquetil et prend la direction du boulevard Industriel, grillant au passage les feux rouges.

Ivre, le conducteur perd le contrôle de sa voiture

Au premier virage, le conducteur perd le contrôle de son véhicule. La voiture tape dans le trottoir et finit sa course dans un arbre. Interpellé, le conducteur titube et tient des propos incohérents. Il est soumis à un test d'alcoolémie qui révèle qu'il avait 1,70g d'alcool par litre de sang.

Ses trois passagers, une femme et deux hommes, ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours.

Le conducteur, âgé de 20 ans et originaire de Nantes (Loire-Atlantique), est poursuivi pour refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise d'alcool.

