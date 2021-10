Caen. Les partisans de François Fillon se sont réunis à Caen

Mercredi 23 novembre 2016 à 19 heures, l'ensemble des comités de soutien à la candidature de François Fillon pour l'investiture du parti Les Républicains se réunissait dans toute la France. Le schéma était partout le même: à 19h30 sur la page Facebook de François Fillon, était diffusé en direct un discours de ce dernier. "Par le biais de Facebook, l'intervention se fait comme ça dans toute la France, indique Jean-Yves Cousin, ancien député-maire de Vire et soutien de François Fillon. On va écouter François Fillon et le débat va se faire entre nous."

"Humble devant les électeurs"

Parmi les soutiens de François Fillon, on pouvait noter dans l'assistance la présence de Sophie Gaugain, maire de Dozulé et 1ère vice-présidente Région Normandie, la conseillère départementale Aminthe Renouf ou encore Frédéric Pouille, maire de Courseulles sur mer. Pour Jean-Yves Cousin, le choix de François Fillon est une évidence: "c'est un ami de trente ans [...] Il représente la droiture, la loyauté, il connaît parfaitement ses dossiers." Pour ce fidèle supporter, le score plutôt élevé de Fillon a été une surprise: "J'espérais qu'il soit au second tour mais je ne pensais pas à un tel succès. Rien n'est joué encore: il faut rester mobilisé et humble devant les électeurs."

Dans l'assistance, quelques jeunes sont présents. Parmi eux, Thomas et David: si pour ce dernier, François Fillon est un second choix - "j'ai choisi Poisson à la base mais le côté conservateur de Fillon avec les valeurs est un point positif", avoue le jeune homme - le premier en revanche se déclare "très excité et très confiant. François Fillon a une vision classique et belle, déclare le jeune homme. Il met l'humain au coeur des problématiques et veut restaurer la dignité de l'homme par le travail. Je suis gêné et scandalisé par le carcan social et les aides sociales qui emprisonnent: on est face à une génération qui n'est pas élevée dans l'effort du travail".

