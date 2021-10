Mont-Saint-Aignan. Recyclage en Normandie : déposez vos vêtements usagés dans une conciergerie solidaire

Depuis six ans, Solidarité Textiles, association basée au Houlme (Seine-Maritime) récupère les vêtements et chaussures usagés dans des containers des espaces publics pour les trier, les revendre d'occasion quand c'est possible ou les recycler pour en refaire des matières premières, par exemple pour fabriquer des isolants.

Déposer ses vêtements usagés à la conciergerie

Mais depuis le lundi 14 novembre 2016, l'association a élargi son champ de collecte en nouant un partenariat avec la conciergerie solidaire Facility Serv, située à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). "Nous proposons un service supplémentaire aux clients de la conciergerie, celui d'y venir déposer leurs vêtements et chaussures usagés. C'est un lieu où beaucoup de vêtements transitent, notamment via la blanchisserie, cela peut fonctionner", espère Nicolas Piou, directeur de Solidarité Textiles.

1000 tonnes de vêtements triés chaque année

Ce nouveau mode de collecte doit permettre aux clients de la conciergerie "de se rendre compte du potentiel de vêtements usagers" que chacun détient. Et pour cause : chaque année, l'association récolte plus de 1000 tonnes de vêtements et chaussures. 95% sont valorisés - revendus d'occasion ou recyclés - et 5% seulement sont véritablement jetés à la poubelle.

Il faut donc du monde pour trier cette quantité de textile. Et c'est là une autre particularité de Solidarité Textiles : elle embauche 42 salariés en contrat d'insertion "pour les accompagner vers un emploi durable. C'est une sorte d'emploi-tremplin".

Pratique. Contacter Solidarité Textiles au 02 32 10 34 81 et Facility Serv au 02 35 59 82 67.

