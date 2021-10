Rouen. Primaire : le président de la Normandie Hervé Morin choisit Fillon

Pour le président de la Région Normandie et du Nouveau Centre Hervé Morin, soutien de Bruno Le Maire au premier tour de la primaire de la droite et du centre, ce sera François Fillon. L'élu centriste a réuni à Paris ce mardi 22 novembre 2016 le Conseil National de son parti et les Bâtisseurs de l'UDI pour valider une motion commune.

Des "partenaires loyaux" de la future majorité

Les parlementaires présents - dont la sénatrice de Seine-Maritime Catherine Morin-Desailly - et les quelques 200 élus centristes ont décidé d'apporter leur soutien à François Fillon, arrivé largement en tête au premier tour de la primaire de la droite et du centre dimanche 20 novembre 2016 avec 44,1%, loin devant Alain Juppé et ses 28,6%.

Les présents justifient leur choix : "Nous le connaissons et nous savons qu'il saura allier ténacité dans la conduite des réformes et respect de la cohésion sociale et nationale" tout en rappelant les nombreux points communs avec François Fillon, depuis la réduction massive de la dépense publique à celle du nombre de parlementaires et la lutte contre le terrorisme.

Les élus du Nouveau Centre et des Bâtisseurs de l'UDI, qui proposeront aux adhérents de rejoindre le comité de soutien de François Fillon, disent vouloir être "des partenaires loyaux de la majorité présidentielle de demain [...] François Fillon aura à affronter des résistances et des corporatismes considérables quelque soit la volonté des Français".

Le centre part divisé

Le centre part divisé lors de ce second tour de la primaire puisque des centaines d'élus UDI - dont le président du Département de Seine-Maritime Pascal Martin - menés par leur président Jean-Christophe Lagarde, se sont ralliés à Alain Juppé avant même le premier tour. Le Modem de François Bayrou soutient également le maire de Bordeaux.

