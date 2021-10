Rouen. Primaire à droite. En Seine-Maritime, Pascal Martin "soutiendra jusqu'au bout Alain Juppé"

Il avait fait le choix d'Alain Juppé, le favori des sondages. "Depuis longtemps déjà", rappelle-t-il. Autant dire que dimanche 20 novembre 2016 au soir, Pascal Martin, le président du Département de Seine-Maritime, devait avoir la tête des mauvais jours. À l'issue du premier tour de la primaire de la droite et du centre, François Fillon devance largement l'ancien maire de Bordeaux. Et même si ce dernier est qualifié pour le second tour, son élection relève de l'improbable.

"Je n'imaginais pas un François Fillon aussi haut"

"J'imaginais un léger tassement d'Alain Juppé au premier tour par rapport à ce que prédisaient les sondages, raconte aujourd'hui Pascal Martin. Mais je n'imaginais pas du tout un François Fillon aussi haut. Il y avait bien un effet Fillon depuis 15 jours, mais je ne le pensais pas de cet ordre là."

"L'occasion de comparer les projets"

Mais si Alain Juppé accuse un retard de près de 16 points (28,5% contre 44,1%), son soutien centriste ne parle pas encore de défaite. "Ce qui m'importe, ce sont les programmes. Cette semaine va être l'occasion de comparer car si beaucoup de choses les rassemblent, ils ont de vraies différences. Cela va être passionnant."

