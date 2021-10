Flers. Orne : la redynamisation de l'hyper centre-ville de Flers

La Caisse des Dépôts a lancé le 30 mars 2016 un dispositif pour la revitalisation des centres-villes, avec la convention "centres-villes de demain ". Il s'agit de tenter de réduire les écarts croissants de développement entre les grandes métropoles françaises et les centres des aires urbaines intermédiaires, comme l'agglo de Flers (Orne), qui va en bénéficier de ce dispositif.

Yves Goasdoué, député-maire de Flers (Orne), Michel Dumaine, vice-président de Flers-Agglo et Marc Abadie, directeur du réseau et des territoires de la Caisse des Dépôts ont signé la convention de ce dispositif pour Flers le 17 novembre 2016, afin de trouver des solutions concrètes pour conforter l'attractivité du coeur de ville et le développement économique du territoire.

Un dispositif de " Villes-Laboratoires " pour redynamiser le centre-ville

Cet outil vise à déployer des moyens innovants afin de répondre et d'accompagner au plus près des réalités la redynamisation des villes de 15.000 à 100.000 habitants. Pour affiner au mieux son offre, la Caisse des Dépôts a souhaité lancer des expérimentations avec dix villes, choisies sur la base du volontariat des élus dont Flers mais aussi Cahors, Lunéville, Châlons-en-Champagne, Vierzon, Nevers, Valence, Miramas, Perpignan et Fort de France.

Signature à Flers

La Ville de Flers est la sixième à signer une telle convention en France, une convention "centre démonstrateur" avec la Caisse des Dépôts, pour une durée de 24 mois reconductibles, avec l'objectif commun de lancer des expérimentations qui tendront à revitaliser le centre ancien: requalification immobilière, consolidation des commerces, restructuration du patrimoine public et étude les flux impactant le centre-ville sont au programme.

Inverser la baisse démographique

Flers connaît une décroissance démographique continue depuis le milieu des années 70. Pour autant, cette ville de 14.698 habitants concentre 60 % des emplois de l'agglomération et constitue une centralité commerciale et de services pour plus de 100.000 habitants.

Des actions concrètes

La Caisse des Dépôts s'engage à mettre à disposition son ingénierie et ses financements, en particulier autour de l'ancienne caserne des pompiers et du secteur qui comprend les bâtiments jouxtant l'artère commerciale de la rue du 6-Juin. L'ingénierie commerciale de la Caisse des Dépôts pourra être mobilisée, telle que le recours à un " commercialisateur " spécialisé.

Le patrimoine public de centre-ville pourra bénéficier des prêts de la Caisse des Dépôts à taux zéro pour la rénovation thermique des bâtiments. Enfin, une étude sera effectuée sur la place de la voiture dans le centre et sur les flux vers le centre-ville.

