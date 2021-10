Big levée de fonds pour la start-up du big data. Les Rouennais (Seine-Maritime) à l'origine de la plateforme Saagie, qui ambitionne de démocratiser le big data pour le mettre à la portée de tous les métiers, vient de lever 4,2 millions d'euros.

Big News! We've raised funds to pursue our growth and develop our R&D ! Thank u all ! Story on our blog (in french) https://t.co/jnTwGoUiDb pic.twitter.com/jskZIwEq1v