Rouen. La banque alimentaire lance sa collecte d'automne à Rouen

La Banque alimentaire de Rouen (Seine-Maritime) mènera sa collecte d'automne les 25, 26 et 27 novembre 2016. Dans l'agglomération et tout l'est du département, plus de 1500 bénévoles seront mobilisés pour ces trois jours sur 120 magasins.

Le nombre de bénéficiaires a presque doublé en trois ans

"Nous espérons récolter 130 à 140 tonnes de denrées, précise Yves Ligot, président de l'antenne rouennaise. Du petit paquet de pâtes à 30 centimes aux dons de plusieurs kilos, tout nous rend service!" Parmi les besoins les plus urgents, les pâtes justement, et les conserves de légumes et de viandes.

En trois ans, l'antenne rouennaise de la Banque alimentaire est passée de 7 000 bénéficiaires à 13 000. "Cela fait presque deux fois plus, la situation devient de plus en plus difficile, reconnaît Yves Ligot avant de rappeler que "nous dépendons entièrement des dons que l'on nous fait, nous n'achetons rien".

