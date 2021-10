Vents violents: 19.000 foyers privés d'électricité en Bretagne

Selon Enedis, qui gère le réseau de distribution d'électricité, 2.100 foyers sont privés de courant en Ille-et-Vilaine, 9.100 dans le Morbihan, 2.300 dans les Côtes d'Armor et 5.200 dans le Finistère, soit un total de 18.700.

Trois cent professionnels sont sur le terrain pour rétablir le courant, a affirmé Enedis à l'AFP.

Après avoir placé la Bretagne en vigilance orange cette nuit, Météo-France a levé son alerte dimanche matin. Elle a également été levée pour la Mayenne et l'Orne.

Dix départements du quart nord-ouest et trois du centre-est de la France restaient dimanche matin placés en alerte orange pour des vents violents.

En plus du Calvados, de l'Eure, de la Manche, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme placés dès samedi matin en alerte orange, Météo-France a élargi dimanche matin ce niveau de vigilance à trois autres départements : la Loire, la Haute-Loire et le Rhône. La fin de l'alerte est prévue au plus tôt lundi à 21h00.

Selon Météo-France, il s'agit d'"une tempête commune en mer, de l'Atlantique à la Manche, et (d'un) fort coup de vent sur le nord-ouest de la France". Il s'agit, précise-t-elle, d'un "événement se produisant trois à quatre fois par an".

