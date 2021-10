Rouen. Un Normand dans l'espace: Thomas Pesquet raconté par son ancien professeur à Dieppe

C'était entre 1994-1996. Christophe Capelle est professeur de mathématiques au lycée Jehan Ango, à Dieppe (Seine-Maritime). Ces deux années-là, dans sa classe de Première puis de Terminale S, un certain Thomas Pesquet suit ses cours. Vingt ans plus tard, le jeune et brillant lycéen aura peut-être une pensée pour son ancien professeur et son lycée. Car, ce jeudi 17 novembre 2016, le pilote d'avion devient le premier Normand à découvrir l'espace.

Retour 20 ans en arrière

Une chose est certaine, Christophe Capelle, lui, aura les yeux rivés sur son ancien élève grâce à un direct organisé depuis l'INSA pour suivre le décollage de Thomas Pesquet et des deux autres cosmonautes depuis un cosmodrome situé au Kazakhstan.

De son ancien élève, Christophe Capelle ne retient que du positif. Brillant, modeste et fin… Mais pas encore le petit génie que l'on s'attache à décrire:

Cosmonaute, un rêve d'enfant? Là où des millions d'enfants rêvent d'enfiler la tenue et de partir à la conquête de l'espace, Thomas Pesquet, lui, ne semblait pas fasciné par ce qu'il y avait tout là-haut. Son rêve à lui, c'était pilote:

Aujourd'hui, Christophe Capelle ressent de l'émotion, lui qui a revu Thomas pour la dernière fois il y a plus d'un an. Et assure que le jeune cosmonaute n'a jamais oublié ses terres dieppoises:

L-0: Lancement aujourd'hui! Tout est expliqué dans cette vidéo. Moi je connais ça par coeur ;) https://t.co/hxnfcXLPa7 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) November 17, 2016

L'exploit aujourd'hui réalisé par Thomas Pesquet pourrait en inspirer plus d'un. Au lycée Jehan Ango, nombreux sont les élèves à suivre de près les aventures de leur prédécesseur. Pour Christophe Capelle, son ancien élève montre l'exemple à ses successeurs… qui peuvent eux aussi nourrir les rêves les plus fous:

BONUS. Quand un ancien camarade de Thomas Pesquet, lui aussi apprenti cosmonaute, raconte l'aventure de son ami. C'est notre dossier spécial.

