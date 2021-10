Dimanche 20 Novembre, la ville de Coutances (Manche), accueille une épreuve de la coupe de Normandie de Cyclo-Cross ! Une course cycliste palpitante à travers les chemins de la zone industrielle du château de la Marre. Une épreuve organisé par l'Avant-Garde Orval Coutances.



Les infos, et les conseils pour le public, avec Arnaud Lemoinier, du magasin cyclo-cross de Coutances, là où seront donnés les départs et jugées les arrivées.







Cyclo-Cross de Coutances 2016 - Arnaud Lemoinier Impossible de lire le son.

L'entrée est gratuite et une rôtisserie sur place est là pour assouvir vos petites faims. Sur place suivez également la course sur écran géant.L'Avant Garde Orvalaise de Coutances, sur