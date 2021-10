Caen. Inscriptions ouvertes pour le grand concours de tir à l'arc à Caen

Le week-end des 3 et 4 décembre 2016 se tiendra au gymnase Albert Ier de Caen (Calvados) le concours de tir à l'arc en salle des Archers de Caen. Ouvert à toute personne licenciée dans un club, l'accès sera également gratuit pour le public. Le concours permettra aux meilleurs de gagner des points en vue d'une qualification aux championnats départementaux, régionaux et nationaux.

Un bon niveau compétitif

Les Archers de Caen sont d'ailleurs souvent représentés aux championnats de France, entre autres par Cléo Levadé, plusieurs fois sur le podium chez les juniors, qui réalise que "ce n'est vraiment pas simple d'arriver sur le podium, le niveau est relevé, mais ma soeur Marianne (aussi licenciée au club) est encore meilleure que moi", ainsi que par Philippe Durand qui a inscrit 578 points sur 600 possibles en 2012. Dans le Calvados, les Caennais n'ont pas laissé échapper un titre départemental depuis 2011.

Une forte présence locale du club

Grâce à une gestion intelligente et ambitieuse depuis une vingtaine d'années, notamment par le président Gérard Jeanne, les Archers de Caen sont devenus une référence du tir à l'arc normand. Le club accueille environ 80 membres par an, de tous niveaux, pris en charge par six entraîneurs dont Paul Langlois, qui explique "nous avons la chance de pouvoir fournir un arc aux débutants, qui peuvent s'essayer à ce sport sans investir dans un premier temps."

Le site du club : http://www.archers-caen.fr/

A LIRE AUSSI.

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1 : Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Ligue 1: Lorient-Montpellier et Nancy-Caen, le carré de la peur

Florent Manaudou plonge dans le grand bain du hand

Sept choses à savoir sur Anthony Modeste, nouveau héros de la Bundesliga