Petit-Quevilly. En Normandie, une mère de famille tombe pour trafic de stupéfiants

L'affaire remonte au mercredi 9 novembre 2016. Dans le cadre d'un coup de filet dans un réseau de homejackings et de vols de voitures, les policiers procèdent à une perquisition chez une femme de 37 ans, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).

De la drogue et plus de 5 500 euros en liquide

Ils y découvrent plus de 400 grammes d'herbe de cannabis, 350 grammes de résine de cannabis, 2 grammes de cocaïne, ainsi que plus de 5 500 euros en liquide. Accompagnant ce stock, ils trouvent également une balance, un couteau à découpe, du cellophane et même des feuilles de compte.

Un réseau d'une quarantaine de clients

Placé en garde à vue, le suspect reconnaît être une grande consommatrice de cannabis. Suite à des difficultés financières, elle explique avoir commencé à vendre elle-même de la marchandise fin 2014. Depuis, elle aurait développé un réseau d'une quarantaine de clients et y aurait écoulé plus de 11 kilos de résine de cannabis, un commerce qu'elle estime à 22 600 euros de bénéfices.

Cette mère de famille explique que l'argent lui a servi à financer sa consommation personnelle et celle de ses proches, mais aussi l'achat de nourriture et de divers biens pour ses enfants.

Trois de ses clients ont également été entendus par la police, confirmant les faits qui lui été reprochés. La suspecte a été placée en détention provisoire pour une comparution immédiate lundi 14 novembre 2016. L'affaire a finalement été renvoyée au 12 décembre 2016, et le suspect remise en liberté.

