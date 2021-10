Le dimanche 6 novembre 2016, dans une commune du Calvados, un jeune homme de 27 ans pénètre par effraction dans la maison d'une famille réunie pour un repas.

Il vole la voiture d'une connaissance

N'y trouvant rien d'intéressant à voler, il se dirige vers la voiture d'un convive qu'il connaît au demeurant, et avec lequel il entretient un différend familial. Il s'empare des clés, laissées dans la boîte à gants, de la carte grise et de la police d'assurance. Puis, au volant du véhicule, il prend la route pour Rouen (Seine-Maritime).

Il finit sa course dans un immeuble

Sa conduite suspecte attire les gendarmes qui le somment de s'arrêter. Mais il accélère, brûlant plusieurs feux rouges avant de perdre le contrôle du véhicule. Il percute la façade d'un immeuble et finit sa course contre un poteau d'éclairage. Miraculeusement indemne, il est interpellé et placé en garde à vue. Les policiers constatent alors son état d'ébriété ainsi que deux mentions portées à son casier judiciaire.

Six mois de prison avec sursis

"Je voulais juste me balader", dit-il à la barre du tribunal. Sa défense insiste sur "le parcours difficile de l'accusé, dont il faut tenir compte". Il est condamné à six mois de prison avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans, ainsi qu'à six amendes pour infractions au Code la Route.