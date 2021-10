Rouen. L'astrophysicien Hubert Reeves donne une conférence exceptionnelle près de Rouen

La MJC de la Région d'Elbeuf (Seine-Maritime) accueille un invité de marque mardi 15 novembre 2016. L'astrophysicien canadien Hubert Reeves donnera une conférence sur L'avenir de la vie sur Terre à Caudebec-lès-Elbeuf.

Ouvrir des perspectives pour l'avenir

L'occasion pour cet ardent défenseur de la biodiversité et grand vulgarisateur scientifique d'échanger avec les jeunes Normands sur les thèmes qui lui tiennent à coeur. Il repartira depuis la création de l'univers, développant ensuite l'apparition de la vie et surtout l'arrivée de l'homme. S'il dresse le bilan de ce que l'être humain a fait de la planète, il donne toujours une note d'espoir et ouvre des perspectives sur ce que nous pouvons construire dans l'avenir.

Plus que quelques places !

La conférence sera précédée d'une séance de dédicaces de ses derniers ouvrages à 18h30. Elle se déroulera qui se déroulera à 19h à l'Espace Bourvil de Caudebec-lès-Elbeuf. Attention, l'événement est accessible uniquement sur réservation à culture@mjc-elbeuf.fr ou au 02 35 81 41 30. La star de l'astronomie est victime de son succès, 400 places sont déjà parties, il n'en reste que quelques-unes!

