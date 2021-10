[Carte] Primaires de la droite et du centre : où aller voter en Seine-Maritime ?

On vous en parle depuis des mois, et ça y est, le jour J est arrivé. Le premier tour des primaires de la droite et du centre ce déroulera ce dimanche 20 novembre 2016, le second le dimanche 27 novembre 2016.

C'est décidé, qu'il pleuve ou qu'il vente, vous irez porter votre voix au scrutin. Et pour vous éviter que votre geste citoyen ne vous fasse faire des kilomètres inutiles, Tendance Ouest a listé pour vous l'ensemble des bureaux de vote de la Seine-Maritime.

Dans leur majorité, ces lieux ont été mis à disposition gratuitement par les communes où ils sont situés. Certaines villes, notamment Le Havre (Seine-Maritime) et Rouen (Seine-Maritime) mais aussi Grand-Quevilly ou Yvetot ont demandé au parti Les Républicains une contribution pour cette mise à disposition. Rien de politique là dedans, elles avaient pris les mêmes mesures lors de la primaire de gauche en 2011. L'enveloppe de ces locations représentera environs 5 000 euros sur l'ensemble du département.

En tout, le département compte 183 points de vote, répartis sur l'ensemble du territoire de Seine-Maritime.

A LIRE AUSSI.

Primaire de la droite en Seine-Maritime, mode d'emploi

Rouen: meeting d'Alain Juppé, "le plus convaincant" des candidats à la primaire