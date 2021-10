20 infractions relevées par les gendarmes ornais sur un poids lourd polonais : 6 000 euros d'amendes

20 infractions relevées sur ces 28 derniers jours, par les gendarmes ornais lors du contrôle d?un poids lourd, mardi, à St-Denis sur Sarthon, et notamment sur les temps de conduite des deux chauffeurs polonais, âgés de 30 et 31 ans ... 2 heures 30 de repos sur une période de 30 heures....au total, le montant global des amendes se monte à plus de 6 000 euros... payé par le transporteur, pour que le chargement de viande de volailles en provenance des Pays-Bas, puisse terminer sa route à destination de La Roche sur Yon en Vendée.

