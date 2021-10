LFP: l'ancien président de l'OM Jean-Michel Roussier candidat à la présidence

"Depuis plusieurs jours, j'ai beaucoup consulté. Il en ressort que de nombreux présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 sont favorables à ma candidature", expose-t-il.

"J'ai aussi rencontré Noël Le Graët, le président de la Fédération. Il résulte de notre discussion qu'il ne met ni d'opposition ni de veto à ma candidature", ajoute-t-il.

"A titre tout à fait personnel, je pense que le candidat le plus complet, avec le plus d'épaisseur, c'est Jean-Michel Roussier", avait expliqué Bertrand Desplat, président de Guingamp à l'AFP mercredi soir, avant que M. Roussier ne se déclare officiellement.

Le 5 octobre, la LFP devait élire son nouveau conseil d'administration - soit son gouvernement - et son nouveau président pour succéder à Frédéric Thiriez, démissionnaire en avril.

Mais les divisions sur fond de répartition des droits TV entre 11 "gros" clubs de L1 (Paris SG, Lyon, Marseille, etc) et 9 "petits" (Guingamp, Caen, Dijon, etc) avaient éclaté au grand jour et le vote n'a pu se tenir, faute de quorum.

Pour ne rien arranger, une réforme des statuts actée au printemps, transférant le pouvoir dans les mains du directeur général exécutif - Didier Quillot - a découragé les candidats à la présidence. Jean-Pierre Denis, président du Crédit Mutuel Arkéa et Michel Denisot, journaliste et ancien président du Paris SG, ont ainsi jeté l'éponge.

La nouvelle assemblée générale élective est prévue vendredi à 11h00.

