Caen. Les 40 nouveaux trains Paris-Normandie désormais connus

Les élus du Conseil régional vont devoir préparer le carnet de chèque, jeudi 24 novembre 2016, pour signer avec le constructeur canadien Bombardier et la SNCF qui sera représentée par son directeur Guillaume Pépy, un bon de commande pour 40 trains dernier cri. Leur mise en service commerciale est programmée pour décembre 2019, sur les deux lignes normandes connectées à la capitale : Paris-Rouen-Le Havre (Seine-Maritime) et Paris-Caen-Cherbourg (Calvados, Manche). Montant de l'achat : 720 millions d'euros.

Premier servi

"Il nous a fallu allé vite dans ce dossier parce que Bombardier nous a assuré que le premier à commander ses trains serait le premier servi, explique le président du Conseil régional de Normandie, Hervé Morin. Et comme l'Île de France était en concurrence avec nous, nous risquions de perdre trois ans". Les élus devront livrer au constructeur, d'ici la fin janvier 2017, les différents critères à retrouver à l'intérieur des trains, comme le couleur des siège, la dispositions des espaces sanitaires, le mode connexion wi-fi, la présence de diodes pour indiquer qu'un siège a été commandé...

Fin de la polémique

Hervé Morin a également tenu lors de cette annonce à mettre fin à la polémique lancé début novembre par le Canard Enchaîné. "Il y a avait sept points noirs à lever, et ils le sont tous", assure l'élu. "La SNCF dit que ça passe juste, et il faudra donc suivre avec plus d'attention la géométrie de la voie, notamment en périodes de travaux, plus propice à faire bouger les rails", explique Jean-Baptiste Gastinne, vice-président en charge des transports à la région.

Chaque train et sur les deux lignes normandes, pourra transporter jusqu'à 1 000 passagers. Toutes les rames seront sur deux étages, et pourront rouler jusqu'à 200 km/h. Il s'agit des trains Bombardier de type "Régio 2N Omneo".