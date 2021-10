Caen. Thomas Lémar, un ancien du Stade Malherbe Caen, appelé en équipe de France

Kingsley Coman blessé, le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps, a décidé, jeudi 10 novembre 2016, de faire appel à Thomas Lémar pour le remplacer. Milieu de terrain de Monaco depuis l'été 2015, le jeune homme a été formé au Stade Malherbe Caen (Calvados). Il y a découvert le monde professionnel, en août 2013 en Ligue 2 avec les Bleu et Rouge, avant de faire ses premières apparitions en Ligue 1 la saison suivante.

Une première avec les Bleus

A 21 ans et habitué à fréquenter la sélection espoir, Thomas Lémar rejoint donc pour la première fois l'équipe de France senior. Au programme : des matchs contre la Suède (éliminatoires de l'Euro) et la Côte d'Ivoire (amical). Cette saison sous le maillot monégasque, il a pris part à 18 matches toutes compétitions, pour cinq buts et une passe décisives.

Thomas Lemar (@AS_Monaco) remplace Kingsley Coman, touché à la cheville et au genou gauche. #FRASUE vendredi au @StadeFrance pic.twitter.com/UxabuAvDgm — Equipe de France (@equipedefrance) 10 novembre 2016

