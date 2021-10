Cherbourg. Les Foulées: circulation et stationnement fortement réglementés à Cherbourg

Comme chaque année, les coureurs des Foulées vont envahir le centre-ville de Cherbourg vendredi 11 novembre 2016. Une manifestation sportive qui comprend cette année des mesures de sécurité renforcées, qui impactent directement le stationnement et la circulation. La totalité de la place Divette et le quai Alexandre III devront être vides de toute voiture. Les véhicules en infraction seront enlevés et mis en fourrière.

Dès ce mercredi 9 novembre 2016

Les restrictions débutent dès ce mercredi 9 novembre 2016 soir pour le montage des chapiteaux.

Avenue Delaville

Du mercredi 9 novembre à 20h au samedi 12 novembre à 8h, le stationnement de tout véhicule sera interdit sur une longueur de 20 mètres et réservé à la mise en place de chapiteaux ou chalets. La circulation de tout véhicule sera interdite.

Parking Place de la Divette

Sur la partie comprise entre la rue François 1er, le boulevard Schuman et l'Avenue Delaville, le stationnement de tout véhicule sera interdit et réservé au montage des chapiteaux du mercredi 9 novembre à 20h au lundi 14 novembre à 20h.

Le jour de la course, le 11 novembre

La circulation de tout véhicule sera interdite le vendredi 11 novembre 2016, de 12h à 19h, dans les rues suivantes:

Quai Alexandre III; Avenue Delaville; Rue François 1er; Rue Paul Doumer; Boulevard Schuman; Rue Albert Mahieu; Place de la Fontaine; Rue François La Vieille; Rue Tour Carrée; Rue au Blé; Rue du Commerce; Rue Grande Rue; Rue Gambetta; Rue du Port; Rue Notre Dame; Rue du Château; Rue Biard; Rue des Tribunaux; Rue au Fourdray

La circulation de tout véhicule sera interdite le vendredi 11 novembre 2016, de 14h30 à 18h, dans les rues suivantes:

Rue Christine; Rue Emmanuel Liais; Rue Grand Vallée; Pont Tournant; Rue Maréchal Foch; Quai de l'Entrepôt; Bretelle STN; Boulevard Mendes France

Place Divette interdite

Le stationnement de tout véhicule sera interdit le vendredi 11 novembre 2016, de 9h à 21h, sur la totalité du parking de la Place Divette et dans les rues suivantes:

Quai Alexandre III; Avenue Delaville; Rue François 1er; Rue Paul Doumer; Boulevard Schuman; Rue Albert Mahieu; Place de la Fontaine; Rue François La Vieille; Rue Tour Carrée; Rue au Blé; Rue du Commerce; Rue Grande Rue; Rue Gambetta; Rue du Port; Rue Notre Dame; Rue du Château; Rue Biard; Rue des Tribunaux; Rue au Fourdray; Rue Christine; Rue Emmanuel Liais; Rue Grand Vallée; Pont Tournant; Rue Maréchal Foch; Quai de l'Entrepôt; Bretelle STN; Boulevard Mendes France

Des déviations en place

De 12h à 19h, la circulation sera déviée au niveau de la Rue Hippolyte de Tocqueville pour les véhicules en provenance d'Equeurdreville vers Cherbourg-Octeville.

De 14h30 à 18h, la circulation sera déviée au niveau du rond-point de Poole, sens Equeurdreville/Cherbourg vers la rue Général Leclerc.

Les véhicules venant de la contre-allée du boulevard Mendès France (intersection avec le boulevard Schuman) seront orientés boulevard Mendès France vers Equeurdreville.

Les véhicules venant de l'avenue Jean-François Millet seront déviés par la rue des Tanneries vers Octeville.

Les véhicules venant de la rue des Tanneries seront déviés par la voie située devant la Gare SNCF vers Tourlaville.

Le sens vers Cherbourg centre/Equeurdreville sera interdit.

