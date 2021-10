Session plénière du Conseil Général de l?Orne, demain

Avec:

-La convention régionale de modernisation des routes, qui concerne la Nationale 12 entre Mortagne et Tourouvre ? et entre Sainte Anne et Saint Maurice les Charencey.

-Avec l?approbation du dossier de la déviation de Saint Hilaire sur Risle, près de L?Aigle ? en projet depuis si longtemps, qu?il faut refaire la déclaration d?utilité publique, qui date de 1997 et qui est devenue caduque. La loi sur l?eau a aussi évoluée.

Le projet prévoit le contournement de St Hilaire par le sud, avec une partie à 2 voies, et une autre à 2x2 voies. Les travaux, qui couteront 12 millions d?euros, doivent démarrer avant la fin de cette année.

-Enfin, avec l?avant-projet de travaux entre Flers et le nouveau pont d?accès au site Faurecia, avec aménagement d?un giratoire au carrefour du « Pont de Vère », et la construction d?un pont de 33 mètres sur la Vère, pour 6 millions d?euros.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire