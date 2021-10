Pas d'augmentation pour la quinzième année, des taux d'impôts départementaux dans l'Orne

Une session très sage, ce matin, malgré quelques allusions plus ou moins lourdes, à 48h des élections régionales?



Avec encore et toujours, plusieurs gros dossiers routiers :

-Plus de 3 millions d?euros d?investissement pour la mise à 2x2 voies de la RN12 entre Mortagne et Tourouvre,

-12 millions sur le contournement sud de St Hilaire sur Risle, près de L?Aigle,

-et 6 millions pour l?aménagement du carrefour de la vallée de la Vère, à la sortie nord de Flers.



En bref, au fil de cette session:

-L?Orne qui récupère au Haras du Pin : un très important concours hippique international; ce sera en août prochain; c?est important pour la pérennité du site.

-Une étude est lancée pour une meilleure rentabilité des Muséales à Tourouvre?

-L?abstention du maire de Vimoutiers sur la subvention départementale au déménagement du centre de formation aux métiers de la cuisine, de Vimoutiers, vers Mauvaisville?

