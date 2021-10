Rouen. Le Rouen Métropole Basket s'enfonce face à Denain

Troisième défaite consécutive pour les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) qui se sont inclinés lors de la 4e journée de Pro B dans leur salle du Kindarena vendredi 4 novembre 2016 face à Denain Voltaire (Nord) sur le score de 69-78.

Première mi-temps rouennaise

Alors que les Rouennais entament bien ce match et qu'ils mènent 43-40 à la mi-temps, les choses s'enrayent en seconde période avec un retour des visiteurs du jour qui passent devant au tableau d'affichage dans le troisième quart temps. Ils ne lâcheront plus leur avance grâce notamment à deux anciens de la maison rouennaise, Pierrick Poupet et Kyle Spain. Avec cette nouvelle défaite, les joueurs de Rémi Valin pointent à la 13e place d'un classement dominé par Fos-sur-Mer. Les Normands devront donc se ressaisir à l'extérieur vendredi 11 novembre 2016 avec un déplacement à Roanne, aujourd'hui 7e, avec un bilan de deux victoires pour deux défaites dont la dernière à Blois lors de la dernière journée.

