Rouen. Basket : le Rouen Métropole Basket reçoit le leader Orléans

Après une belle épopée en Coupe de France et une sortie en demi-finale, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reprennent le chemin de la Pro B avec la 23e journée de Pro B et la réception du leader Orléans au Kindarena de Rouen, vendredi 22 mars 2019, à partir de 20h30.

Un match au sommet

Un match de haut de tableau pour des Rouennais qui occupent toujours la 6e place et qui sont capables de sortir n'importe quelle équipe de ce championnat, comme ils ont pu la faire contre Roanne, alors leader il y a quelques semaines.

Pour cela, il faudra battre une équipe du Loiret qui possède un bilan de 17 victoires pour seulement cinq défaites. Et dans ces cinq défaites il y a un certain 19 janvier 2019 où les Orléanais recevaient le RMB et avaient pris une leçon de basket avec un match terminé sur le score de 86-66.

Attention tout de même au leader qui reste sur une victoire à Blois 92-80 bref, un match au sommet qui promet beaucoup de suspense.

