Basket : derby seinomarin entre le STB le Havre et le Rouen Métropole Basket

Vendredi 19 janvier 2018, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) se déplace au Havre pour rencontrer le STB le Havre pour le compte de la 15e journée de Pro B. Début de la rencontre à 20h.

Le derby de cette 15e journée de Pro B oppose le STB le Havre et le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime), vainqueur à Saint-Chamond lors de la dernière journée. Il aura lieu vendredi 19 janvier 2018 et qui débutera à 20h.

À huit places d'écart

C'est un nouveau derby seinomarin qui aura lieu entre les joueurs du RMB qui sont toujours à la 8e place du classement pendant que les Havrais sont toujours à la peine avec une 16e place avec un bilan de deux victoires pour onze défaites.

Troisième derby

Ce sera la troisième rencontre officielle entre les deux équipes. Les Rouennais avaient, tout d'abord, rencontré leur homologue lors du tout premier match amical qui s'était soldé par une victoire havraise 83-77. Puis, les deux équipes s'étaient retrouvées lors des phases de poule de Leader's Cup avec pour bilan une victoire de chaque côté (77-66 à Rouen et 79-71 au Havre). Avantage donc aux Havrais, deux victoires à une.

L'objectif est clair pour Rouen, il faudra reproduire la même prestation réalisée à Saint-Chamond et non celle de la déconvenue à Denain pour remporter la victoire et continuer de figurer dans le Top 8 du championnat.

A LIRE AUSSI.

Basket: Derby normand au programme pour le Rouen Métropole Basket face à Évreux

Basket (Pro B): Rouen l'emporte à Saint-Chamond retrouve de l'allant

Basket (Pro B) : Voyage important pour Rouen à Saint-Chamond !