Cherbourg. Cherbourg (Manche) : Une voiture percute un mur de l'hôpital

Vers 04h ce dimanche 06 novembre 2016, rue Jean Fleury à Cherbourg (Manche), une voiture percute violemment un mur de l'enceinte de l'hôpital Pasteur de la ville.

4 jeunes blessés dont deux graves

À leur arrivée, les secours déplorent 4 jeunes blessés.

Deux hommes âgés de 22 et 23 ans sont grièvement blessés, une jeune femme et un jeune homme de 21 ans le sont plus légèrement.

Les victimes sont rapidement évacuées vers les urgences de l'hôpital à proximité, par 4 ambulances des sapeurs-pompiers.

Entre la rue Jean Fleury et la boulangerie Toulorge, rue du Val de Saire, des traces sont encore visibles au sol.

