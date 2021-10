Saint-Lô. Manche : deux blessés dans deux accidents de la route

À Granville (Manche), rue Jean-Jaures, un peu avant 14h mardi 11 avril 2017, deux voitures sont entrées en collision. Une personne a été blessée.

Un peu plus d'une demi-heure plus tard, un autre accident était signalé aux secours, sur la RN 13 en direction de Cherbourg (Manche) entre les lieux-dits "Le Mont à la Quesne" et "Délasse".

Une personne a également été blessée. Au total, 11 sapeurs-pompiers des centres de secours de Cherbourg et de Valognes ont été mobilisés sur cet accident.