Robert Trump, un cousin éloigné de Donald, vit en Mayenne

C'est dans un petit village de Mayenne, Brecé, à la frontière avec la Normandie, que Robert Trump coule des jours heureux avec son épouse Solange Trump.



Trump... Un nom qui ne vous est évidement pas inconnu. Robert serait un Cousin éloigné de Donald, le candidat à l'élection présidentielle des Etats-unis. De lointains liens de parenté reliraient ainsi Robert à Donald Trump. Donald serait l'arrière-arrière-petit-cousin de l'arrière-grand-père de Robert. Des personnes de la famille commune aux deux hommes habiteraient également Manchester en Angleterre.



LIRE AUSSI : VIDEO - Elle traumatise son enfant avec un masque de Donald Trump.



"Tiens voila le président"



30 ans plus tôt, le millardaire américain aurait effectué des recherces sur ses ancêtres en Europe. Le père de Robert a bel et bien reçu une lettre d'un certain Donald qui cherchait des renseignements. "Il a vu écrit Donald Trump, il a dit : "C'est quoi cette lettre, il nous prend pour un Mickey ?' et il a jeté la lettre à la poubelle."



Un nom de famille qui, avec les actualité politiques américaines, vaut à Robert de nombreuses plaisanteries de ses voisins. "Tiens voila le président qui arrive".



Un point commun existerait entre Robert et Donald... Ils ont tout les deux été roux, mais Robert n'a désormais plus de cheveux.



Ils ne se sont jamais vus, et Robert n'a pas de volonté particulière de le rencontrer. Pour le mayennais, peu lui importe que Donald Trump gagne les élections, mais si oui, il pourra fièrement glisser dans une conversation que le président des états-unis est son cousin.



LIRE AUSSI : VIDEO - Ce chat a une dent contre le candidat Donald Trump, et le fait savoir.



Si une Clinton vit en Normandie, il serait peut-être intéressant d'organiser une petite élection locale non ?