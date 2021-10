Caen. Calvados : à Caen, le mois de novembre sera gourmand !

Au vu du succès grandissant des journées gourmandes, la ville de Caen (Calvados) a décidé de dédier tout un mois à la gourmandise. Pour ce mois de novembre 2016 donc, dégustations, expositions, ateliers, films et rencontres mettront vos sens en éveil. Et vos papilles! Un programme tout en saveurs.

Concours photos, atelier cuisine et librairie éphémère

Dès ce vendredi 4 novembre 2016, un concours photo est organisé. Venez poser vos plus beaux clichés autour de la gastronomie! Pour les cuisiniers, rendez-vous à la place Saint-Sauveur jusqu'au 6 novembre. 32 chefs proposeront des portions au prix unique de 2 €, réalisées avec des produits normands. Ces en-cas gastronomiques pourront être dégustés sur place ou à emporter. Pour les scientifiques, l'imprimante 3D du Dôme réalisera vos rêves les plus fous: cocktails connectés et pancakes imprimés sur feuille à papier. À couper le souffle!

Quant aux littéraires, un espace éphémère sera créé à la galerie Le Quatorze. L'occasion de partager ses livres de cuisine!

Pratique. Du 4 au 26 novembre. Certains événements sont payants. Programme complet sur: http://caen.fr/actualites/novembre-gourmand. Tél. 02 31 30 41 00.

