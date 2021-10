Rouen. A Rouen, un meeting pro-Juppé en vue des primaires

Dernière ligne droite avant le premier tour de la primaire de la droite et du centre qui se déroulera dimanche 20 novembre 2016. Le comité "Alain Juppé pour la France" de Rouen (Seine-Maritime) organise vendredi 4 novembre 2016 à 19h30 un meeting pour mobiliser les électeurs favorables à l'ancien Premier Ministre mais également tous les indécis qui ne savent pas encore pour qui voter ni même s'ils iront aux urnes.

Édouard Philippe et Pascal Martin présents

La réunion publique, qui se tiendra au hangar 10, au-dessus du All Sports Café, quai Ferdinand de Lesseps à Rouen, se fera en présence du député-maire du Havre Édouard Philippe, également porte-parole du candidat, du président du département Pascal Martin et de Maël de Calan, coordinateur du programme d'Alain Juppé et auteur de La Vérité sur le programme du Front National.

A LIRE AUSSI.

Primaire à droite : le président de la Normandie Hervé Morin soutient Bruno Le Maire