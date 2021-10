Il n'y aura pas eu de surprise dimanche 30 octobre 2016 lors de la 8e journée de Nationale 1 entre le Oissel Rouen Métropole Handball (Seine-Maritime) et le SMV Vernon (Euros). Les Vernonnais remportent le match sur le score de 31-27 au Kindarena de Rouen.

La hiérarchie respectée

Le SMV Vernon, leader depuis quasiment le début de saison, débute bien la rencontre et prend rapidement quelques longueurs d'avance. Une avance que les joueurs de l'agglomération rouennaise parviennent à réduire par moments mais à chaque fois, les visiteurs du jour réussissent à remettre un petit coup de collier pour conserver l'avantage au tableau d'affichage.

Au classement, les joueurs de Stéphane Moualek sont 6e avant le prochain match face à Rennes le samedi 12 novembre 2016.

Les réactions

Benjamin Pavoni (coach du SMV Vernon): " On a fait ce qu'il fallait pour prendre les devants et ne pas perdre la tête du match. On a géré avec sérénité. On n'a pas été inquiété. On n'a pas fait un match sensationnel mais la victoire est là. On a un groupe jeune mais les cadres ont l'habitude de ce type d'événements et ont transmis leur sérénité aux plus jeunes."

Morgan Staigre (joueur ORMHB): " On va retenir le bel événement comme à chaque fois qu'on peut jouer dans la grande salle et quand c'est plein. C'est bien d'y jouer mais surtout d'y gagner. Il y a deux ans, on avait déjà joué Vernon et on leur avait mis dix buts mais on n'a plus le même effectif donc c'est plus compliqué. Il nous a manqué de la précision dans les moments clés et eux n'ont pas raté leurs occasions."

