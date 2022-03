Nicolas Sarkozy en déplacement officiel à Mortagne au Perche, jeudi. Les syndicats agricoles réclament à être recus

Après Georges Pompidou en 1972, Nicolas Sarkozy, sera en visite présidentielle demain, jeudi, à Mortagne au perche.... le chef de l?Etat sera accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de l?agriculture, et de Michel Mercier, ministre de l?espace rural et de l?aménagement du territoire.... le chef de l?état visitera une exploitation agricole avant de discourir au Carré du Perche....



La Fdsea de l?Orne a demandé à rencontrer Nicolas Sarkozy ou son ministre de l?agriculture : mais toujours pas de réponse !

Le syndicat majoritaire veut lui demander un politique agricole européenne forte, le soutien du marché, des outils de gestion ? bref : permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier.

Les représentants ornais de la confédération paysanne ont été invités à participer : ils espèrent rencontrer un conseiller du président ? pour lui faire part de leur mécontentement alors que le revenu de la « ferme France » a chuté de 50% ? ils réclament notamment la maitrise des volumes de production.

L?APLI, enfin ? l?association des producteurs de lait indépendant n?a pas été invitée ; elle annonce qu?elle ne viendra pas à Mortagne « on n?est pas là pour aller faire des courbettes à Sarkozy » a déclaré son représentant ornais à Normandie FM

