Hérouville-Saint-Clair. Insolite : la finale de League of Legends en direct de Caen pour la première fois

League of Legends est pratiqué par plus de 100 millions de joueurs dans le monde. Et c'est ce samedi 29 octobre 2016 que se déroule la finale mondiale à Los Angeles (Californie). Une finale qu'il sera possible de voir avec d'autres passionnés, depuis le Café des images à Hérouville-Saint-Clair (Calvados).

"Ambiance électrique"

Cet événement e-Sport n'est autre que le plus regardé de l'histoire du jeu vidéo, avec pas moins de 34 millions de téléspectateurs lors de la finale 2015. Et c'est la première fois à Caen, qu'une association propose de regarder ce combat dans un cinéma.

"Il faut imaginer que des spectateurs viennent voir un PSG-OM par exemple, explique Antoine Cognard, trésorier de l'Association eSport caennaise qui organise l'événement. Dans la salle, certains soutiendront l'une ou l'autre équipe et ça risque de chambrer. Les autres sauront apprécier les tactiques de jeu". "L'ambiance sera électrique dans la salle", promet Lazare Cognard, président de l'association.:

Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent en duel pour prendre le château de l'autre.

Pratique. Finale des championnats du monde de League of Legends, samedi 29 octobre 2016 de minuit à 6 heures demain matin, au Café des images d'Hérouville Saint-Clair. 10 €.