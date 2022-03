L'association Ké-Kontre de Mortagne au Perche sans nouvelle de 3 de ses membres présents à Haïti après le séisme

L?association Ké Kontre à Mortagne au Perche, n?a toujours pas de nouvelles de 3 de ses membres, présents à Haïti, au moment où le pays, était frappé par un violent séisme... L?Association vient en aide aux enfants démunis....



Deux alençonnais et leur filles, présents au moment du tremblement de terre, membres de l?association environnementale alençonnaise, GAFE, sont sains et saufs.... ils ont donné de leurs nouvelles par e-mail à leur famille........ Leur association collecte des dons pour répondre à l?urgence après la catastrophe dont le bilan humain pourrait s?élever à plus de 100.000 victimes.



http://ke-kontre.com



http://www.gafe-haiti.org

