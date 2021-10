Rouen. La Foire Saint-Romain de Rouen a-t-elle dépassé la Foire du Trône de Paris ?

On l'a dit et répété, cette édition 2016 de la foire Saint-Romain est marquée du sceau de l'attente. Une attente en grande partie liée au déménagement sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen (Seine-Maritime). Ouverte vendredi 21 octobre 2016, la foire a déjà vu passer des dizaines de milliers de visiteurs. Plutôt prudents au départ, à entendre Morgan Joubert, patron du restaurant Frisou Snack : "Les gens sont curieux. Ils circulent au milieu de l'allée, ni d'un côté ni de l'autre, pour guetter ce qui leur plaît avant de venir dépenser".

"On voit qu'il y a de l'entrain"

Mais si l'appréhension est de mise, le forain se montre plutôt optimiste : "Il y avait beaucoup de monde vendredi et samedi. On voit qu'il y a de l'entrain, que les gens sont en demande". Sauf le dimanche, où, à cause de la pluie, les visiteurs ont déserté l'esplanade : "Il n'y avait personne", déplore une autre foraine qui, elle, regrette encore le temps de la foire sur les quais.

"Je pense que la foire Saint-Romain a même dépassé celle du Trône"

Surtout, Morgan Joubert, qui se félicite des conditions de sécurité offertes par le nouveau site - "Les gens sont fouillés aux deux entrées, la police en civil peut facilement surveiller le périmètre" - se félicite des nouveautés de cette édition : "Les 20 zones bleues, cela veut dire 20 nouveautés par an. Il y en a pour tout le monde." Et celui qui voit dans la Saint-Romain un événement qui tient désormais plus du "parc d'attractions que de la fête foraine", d'enfoncer le clou : "Je pense que la foire Saint-Romain a même dépassé celle du Trône. Les Rouennais ont les plus gros manèges de France, des allées bien larges, où tout le monde n'est pas compressé les uns sur les autres".

Le patron du Frisou Snack tente de mettre définitivement derrière lui et ses collègues les polémiques de l'an passé. Hier honnie, l'esplanade semble aujourd'hui convenir. "On est là, je l'espère, pour longtemps".

A LIRE AUSSI.