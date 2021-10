Mézidon-Canon. Quinzième édition des Foulées Mézidonnaises ce week-end

L'organisateur des Foulées Mézidonnaises qui se dérouleront à Mézidon-Canon (Calvados), dimanche 30 octobre 2016, Christophe Legouas, présente cette quinzième édition.

Pouvez-vous tout d'abord nous présenter la course ?

"C'est une course de 10 kilomètres très précisément, en une seule boucle. Les inscriptions sont ouvertes à toute personne de n'importe quel âge disposant d'un certificat médical. La course est inscrite au programme du championnat départemental cette année. Tous les ans, c'est une course différente et cette année donc, le vainqueur sera donc champion départemental."

Qu'attendez-vous de cette édition 2016 ?

"On espère aussi bien qu'en 2015 en terme de fréquentation, le nombre de places était limité à 500 et les inscriptions étaient complètes. On vise aussi 100% de "réussite" car il y a toujours quelques personnes qui ne finissent pas la course, mais tout le monde passe quand même un bon moment. Ça devrait aller car la météo sera clémente dimanche."

De quand date votre partenariat avec l'association Abigaël ? Pourquoi avoir choisi cette association ?

"L'association Abigaël reverse ses fonds à l'Institut Pasteur qui prend en charge la recherche et l'aide aux victimes de la tumeur rhabdoïde, un cancer rare touchant les enfants. On l'a choisie un peu par hasard car l'une de mes collègues en faisait partie. C'est la troisième année de suite que nous leur reversons 1€ sur l'inscription à la course et les 2€ d'inscription à la randonnée."

LIRE AUSSI

Plus d'infos sur la course : http://uscm-athletisme.over-blog.com/1-foulees-mezidonnaises.html (Inscriptions encore ouvertes) Plus d'infos sur l'association Abigaël : http://www.association-abigael.org/