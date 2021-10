Paris (AFP). Près d'un Français sur deux est en surpoids entre 30 et 69 ans

Dans cette tranche d'âge, 56,8% des hommes et 40,9% des femmes sont "concernés par un excès de poids", explique l'étude, à partir des données de près de 29.000 participants recueillies en 2013.

La différence entre sexes est nettement moindre pour ce qui concerne l'obésité, puisque 15,8% des hommes et 15,6% des femmes entre 30 et 69 ans sont concernés.

Sont considérées comme obèses les personnes dont l'indice de masse corporelle (IMC) est égal ou supérieur à 30. Entre 25 et 30, on parle de surcharge pondérale.

Le département du Nord (25,6%) et de la Meurthe-et-Moselle (22,9%) sont les plus touchés par l'obésité chez les 30-69 ans, tandis que Paris est le plus épargné (10,7%).

Les auteurs notent également une corrélation entre faible revenu et obésité, en particulier chez les femmes.

L'étude estime également la fréquence dans cette tranche d'âge de l'obésité abdominale, définie par un tour de taille supérieur à 94 cm chez les hommes et 80 cm chez les femmes. Elle "s'avère bien plus fréquente", avec 41,6% des hommes et 48,5% des femmes touchées.

L'obésité abdominale est parfois considérée comme un meilleur indicateur des risques pour la santé que le seul IMC (qui se mesure lui en divisant le poids par la taille au carré).

"Ces données confirment l'importance de cette pathologie nutritionnelle en termes de santé publique", concluent les auteurs de l'étude.

L'obésité entraîne notamment des risques accrus de développer des maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers.

Ces résultats font partie des premières estimations issues de l'étude "Constances", une vaste enquête de santé publique lancée en 2012, qui prévoit de suivre 200.000 volontaires de 18 à 69 ans pour mieux comprendre les causes des problèmes de santé et l'impact des actions de prévention. Actuellement, 110.000 volontaires font partie de l'expérience.

Pour cette étude sur le surpoids, ses auteurs ont toutefois exclu les 18-30 ans, "en raison d'un faible taux de participation" de cette tranche d'âge à ce stade du recrutement, qui rendrait les résultats non significatifs statistiquement.

Selon une étude au niveau européen publiée jeudi par Eurostat, le taux d'obésité augmente avec l'âge: 15,3% des Français adultes sont considérés comme obèses, mais la proportion est de seulement 6,7% chez les 18-24 ans, progresse à chaque tranche d'âge jusqu'à 22,5% entre 65 et 74 ans, puis reflue à 18,3% chez les plus de 75 ans, d'après des données recueillies lors d'entretiens entre 2013 et 2015.

A l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980, selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2014, 39% des adultes étaient en surpoids dont 13% étaient obèses.