Miami (AFP). Le surpoids lié à huit types de cancers supplémentaires

Le surpoids peut accroître le risque de cancer de l'estomac, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, des ovaires et de la thyroïde, selon un compte-rendu du Centre international de la recherche sur le cancer (CIRC/IARC), basé à Lyon, en France, paru dans la revue The New England Journal of Medicine.

Le risque de méningiome -un cancer du cerveau- et de myélome -atteinte de la moelle osseuse- est également supérieur chez une personne en excès de poids, a ajouté le CIRC.

En 2002, cet organisme qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait fait savoir que l'excès de poids pouvait favoriser le développement du cancer du colon, de l'oesophage, du rein, du sein et de l'utérus.

Les chercheurs ont épluché plus d'un millier d'études sur le lien entre surpoids et risque de cancer, et ont conclu que limiter la prise de poids au fil des ans pouvait permettre de réduire le risque de souffrir de ces cancers.

"Le fardeau du cancer dû au surpoids ou à l'obésité est beaucoup plus important que ce que l'on pensait auparavant", a indiqué Graham Colditz, président du groupe de travail du CIRC, et membre de l'école de médecine de l'université Washington de St-Louis.

"De nombreux cancers récemment identifiés comme étant liés à un excès de poids ne figuraient même pas sur les radars comme ayant une composante +poids+", a-t-il relevé.

Les cancers se développent souvent sans raison particulière. Ils peuvent parfois être rattachés à des virus, des polluants, un terrain génétique, des radiations... mais l'hygiène de vie peut aussi jouer un rôle marquant (fumer, prise de poids).

Environ 9% des cancers chez les femmes en Amérique du Nord, en Europe et au Proche-Orient seraient liés à l'obésité, selon l'étude.

Le surplus de graisse peut en effet favoriser les inflammations et entraîner une surproduction d'oestrogène, de testostérone et d'insuline, autant de sécrétions pouvant alimenter la croissance d'un cancer, a-t-elle relevé.

Environ 640 millions d'adultes et 110 millions d'enfants dans le monde sont obèses.

"Des éléments d'hygiène de vie comme un régime alimentaire équilibré, une stabilité pondérale et de l'exercice physique, en plus de ne pas fumer, peuvent avoir un effet important pour réduire le risque de cancer", a indiqué M. Colditz.